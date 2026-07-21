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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden- Herten: Flächenbrand beim Flugplatz - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.07.2026, wurde gegen 23:30 Uhr ein Flächenbrand im Bereich des Flugplatzes Rheinfelden-Herten gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen brannte es auf einem abgemähten Feld auf einer Fläche von ungefähr 30 Meter x 50 Meter. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Möglicherweise wurde der Brand durch Feuerwerkskörper ausgelöst. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges im Bereich des Flugplatzes wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Verursacher geben können. Das Polizeirevier Rheinfelden ist rund um die Uhr unter 07623 74040 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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