POL-FR: Rheinfelden- Herten: Flächenbrand beim Flugplatz - Zeugensuche
Freiburg (ots)
Am Freitag, 17.07.2026, wurde gegen 23:30 Uhr ein Flächenbrand im Bereich des Flugplatzes Rheinfelden-Herten gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen brannte es auf einem abgemähten Feld auf einer Fläche von ungefähr 30 Meter x 50 Meter. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Möglicherweise wurde der Brand durch Feuerwerkskörper ausgelöst. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges im Bereich des Flugplatzes wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Verursacher geben können. Das Polizeirevier Rheinfelden ist rund um die Uhr unter 07623 74040 erreichbar.
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