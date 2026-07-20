Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Tatverdächtiger nach versuchtem Fahrraddiebstahl vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Die Polizei hat am Freitag, 17. Juli, einen 24-jährigen Mann nach einem versuchten E-Bike-Diebstahl vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein Zeuge den Mann dabei beobachtet, wie er gegen 23 Uhr unbefugt in die Radstation in der Wentzingerstraße in Freiburg eindrang und sich dort an einem abgeschlossenen E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro zu schaffen machte.

Der Mann flüchtete anschließend ohne Beute, konnte durch die verständigte Polizei jedoch verfolgt und vorläufig festgenommen werden. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

oec

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