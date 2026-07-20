Freiburg (ots) - Am Freitag, 17.07.2026, kam es kurz vor 23.00 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Renault und einem Kia im Kreuzungsbereich der B532 zur BAB 5 in Richtung Basel. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden Fahrzeuge in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen sein, ehe es zur Frontalkollision kam. Der 29-jährige Fahrer des Renault wurde ...

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