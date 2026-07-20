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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl
Strittmatt: Balkonbrand - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Samstag, 18.07.2026, wurde gegen 10:30 Uhr ein Balkonbrand im Görwihler Ortsteil Strittmatt gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten aus bislang noch nicht abschließen geklärten Gründen Kunststoffpflanzen auf einem Balkon in Brand. Nachbarn gelang es das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle zu bringen. Es entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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