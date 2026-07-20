POL-FR: Görwihl
Strittmatt: Balkonbrand - Feuerwehreinsatz
Freiburg (ots)
Am Samstag, 18.07.2026, wurde gegen 10:30 Uhr ein Balkonbrand im Görwihler Ortsteil Strittmatt gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten aus bislang noch nicht abschließen geklärten Gründen Kunststoffpflanzen auf einem Balkon in Brand. Nachbarn gelang es das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle zu bringen. Es entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
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