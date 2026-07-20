Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Unfallflucht mit Folgen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 19.07.2026, wurde gegen 03:00 Uhr eine Unfallflucht in der Hauptstraße in Kandern beobachtet. Ein VW beschädigte beim Ausparken einen geparkten BMW. Der Unfall wurde durch Zeugen beobachtet, die den Fahrer ansprachen. Dieser flüchtete von der Unfallstellte. Das unfallbeschädigte Auto konnte durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Weil am Rhein an der Halteranschrift in einer Nachbargemeinde festgestellt werden. Einer angeordneten Durchsuchung des Wohnhauses setzten sich zwei Bewohner zur Wehr, weshalb diese kurzzeitig fixiert werden mussten. Im Rahmen der Durchsuchung konnte der vermeintliche 23-jährige Fahrer durch einen Diensthund aufgespürt werden und durch Einsatzkräfte vorläufig festgenommen werden. Es folgten zwei Blutentnahmen, sowie mehrere Anzeigen.

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