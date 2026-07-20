Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fahrraddieb festgenommen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 19.07.2026, wurde in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr ein hochwertiges schwarz/rotes Pedelec vor einer Gaststätte in der Basler Straße entwendet. Das gestohlene Fahrrad konnte gegen 21:00 Uhr im Bereich der Rheinwiese geortet werden. Außerdem wurde über einen Bekannten des Zweiradbesitzers bekannt, dass das gestohlene Pedelec bereits zum Verkauf angeboten wurde. Einsatzkräften des Polizeireviers Bad Säckingen gelang es gegen 05:15 Uhr den 38- jähriger Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen und das Pedelec sicherzustellen. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Wegnahme des schwarz/roten Pedelecs in der Basler Straße wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

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