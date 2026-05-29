Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Zahlreiche Unwettereinsätze für die Feuerwehr Ahlen

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Ahlen (ots)

Ahlen, 29. Mai 2026 - Eine über das Stadtgebiet von Ahlen hinwegziehende Gewitter- und Sturmfront hat am Freitagabend zu zahlreichen Einsätzen für die Feuerwehr geführt. Die erste Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte um 19:11 Uhr.

Im Verlauf des Abends wurden insgesamt 34 Einsatzstellen im Stadtgebiet abgearbeitet. Die Einsatzkräfte beseitigten dabei überwiegend umgestürzte Bäume sowie durch Starkregen verstopfte Straßeneinläufe und Entwässerungseinrichtungen. In der Spitze befanden sich bis zu 73 Einsatzkräfte gleichzeitig im Einsatz.

Im Zusammenhang mit den Unwetterschäden kam es auf der Beckumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw war dort mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde dabei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt.

Zur Bewältigung der Unwetterlage waren sämtliche Löschzüge der Feuerwehr Ahlen sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Durch die koordinierte Abarbeitung der Einsatzstellen konnten die letzten gemeldeten Schadenslagen gegen 23:00 Uhr abgeschlossen werden.

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