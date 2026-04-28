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Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Müllpresse in Brand

FW-WAF: Müllpresse in Brand
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Ahlen (ots)

Am 28.04.2026 wurde die Feuerwehr Ahlen um 15:36 Uhr zu einem Gewerbebetrieb in der Alten Ladestraße alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte brannte eine 20 m³ große Müllpresse im Innenhof. Durch die Feuerwehr wurde umgehend ein Löschangriff durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr eingeleitet. Mithilfe eines Wechselladerfahrzeugs wurde die Müllpresse entleert, um die verbliebenen Glutnester abzulöschen. Damit ein Wiederaufflammen ausgeschlossen werden kann, wurde das Brandgut auseinandergezogen und anschließend mit Schaum abgedeckt.

Im Einsatz waren die Hauptamtliche Wache, der Löschzug Hauptwache, der Löschzug Vorhelm, sowie der Rettungsdienst der Stadt Ahlen und die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ahlen
Telefon: 02382-9500
E-Mail: redaktion@feuerwehr-ahlen.de
https://www.feuerwehr-ahlen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ahlen, übermittelt durch news aktuell

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