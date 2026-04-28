Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Vollbrand einer Gartenlaube

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Ahlen (ots)

Am 28.04.26 wurde die Feuerwehr Ahlen um 01:11 Uhr zu einer brennenden Gartenlaube im Kastanienweg alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand aus noch ungeklärter Ursache eine Gartenlaube zwischen dem Kastanienweg und der Fritz-Husemann-Straße in Vollbrand, das Feuer drohte zwischenzeitlich auf benachbarte Lauben überzugreifen. Durch die Feuerwehr wurde umgehend ein Löschangriff mit 2 C-Rohren von der Vorderseite vorgenommen, weitere Kräfte bildeten einen zweiten Abschnitt auf der Rückseite und führten von dort eine Brandbekämpfung durch. Durch die Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Lauben und die Vegetation verhindert werden. Aufgrund kleinerer Glutnester mussten die Reste der Gartenlaube mit Schaum abgedeckt werden, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. An der Gartenlaube selbst entstand ein Totalschaden.

Im Einsatz war die hauptamtliche Wache, der Löschzug Hauptwache, der Löschzug Dolberg mit insgesamt 7 Fahrzeuge, sowie der Rettungsdienst Ahlen und die Polizei.

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