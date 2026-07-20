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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Zaun beschädigt und geflüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.07.2026, gegen 19:45 Uhr kollidierte ein silbernes Cabrio mit einem Zaun in der Albtalstraße in St. Blasien. Der Fahrer soll anschließend Fahrzeugteile eingesammelt und sich von der Unfallstelle entfernt haben. Das unfallbeschädigte Auto konnte durch die Einsatzkräfte des Polizeireviers Bad Säckingen festgestellt und der vermeintliche Fahrer angetroffen werden. Bei diesem wurde ein Alkoholbeeinflussung von fast zwei Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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