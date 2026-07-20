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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Feuer im Park

Freiburg (ots)

Am Samstag, 18.07.2026, wurde gegen 13:30 Uhr ein brennendes Holzstück im Park zwischen der Villa Berberich und der ehemaligen Hochrhein -Eggberg- Klinik gemeldet. Bislang unbekannte Täterschaft setzten einen etwa 50 cm langen Holzstamm in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und einen Vegetationsbrand verhindern. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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