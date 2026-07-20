Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Hund läuft auf Fahrbahn - Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der L 116 zwischen Umkirch und March sind am Samstag, 18.07.2026, zwei Personen verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine Fußgängerin gegen 17.50 Uhr mit einem angeleinten Hund neben der Fahrbahn auf einem separaten Weg unterwegs. Der Hund befreite sich und lief auf die Fahrbahn, woraufhin eine Pkw-Führerin, die in Richtung Hugstetten fuhr, ihr Fahrzeug stark abbremste. Eine nachfolgende Pkw-Fahrerin konnte nicht rechtzeitig anhalten und fuhr auf den bremsenden Pkw auf.

Im vorderen Fahrzeug wurde ein Kind verletzt, im hinteren Fahrzeug wurde die Fahrerin verletzt. Beide Personen wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell