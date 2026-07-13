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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutach: Unfall mit tödlichem Ausgang

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 12.07.2026, kam es gegen 09:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Traktor mit Anhänger und einem Motorradfahrer. Durch die Kollision zwischen Münchingen und dem Abzweig nach Lembach, kam der Motorradfahrer zu Fall und wurde tödlich verletzt. Das Motorrad geriet in Brand und wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Neben der Feuerwehr und der Polizei waren auch der Rettungsdienst, eine Notärztin und ein Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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