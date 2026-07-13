POL-FR: Eichstetten: Betrunkener Autofahrer

Freiburg (ots) - Am Samstag, 11.07.2026, gegen 19:00 Uhr kam es in Merdingen auf der Gemarkung Kleinsteinen zu einem Flächenbrand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen des Polizeireviers Breisach geriet eine Ballenpresse aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Das Feuer griff aufgrund der Trockenheit und angefacht durch Winde schnell um sich. Die Freiwilligen Feuerwehren Merdingen und Ihringen waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Verletzt wurde niemand, eine ...

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