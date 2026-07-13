POL-FR: Eichstetten: Betrunkener Autofahrer
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 12.07.2026, wurde dem Polizeirevier Breisach gegen 03:00 Uhr ein offensichtlich betrunkener Autofahrer gemeldet. Die hinzugerufene Streifenbesatzung stellte dann einen Atemalkoholwert von 1,51 Promille fest. Es folgte eine Blutentnahme. Der 19-jährige Fahrer wird bei der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige gebracht.
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