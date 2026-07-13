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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten: Betrunkener Autofahrer

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 12.07.2026, wurde dem Polizeirevier Breisach gegen 03:00 Uhr ein offensichtlich betrunkener Autofahrer gemeldet. Die hinzugerufene Streifenbesatzung stellte dann einen Atemalkoholwert von 1,51 Promille fest. Es folgte eine Blutentnahme. Der 19-jährige Fahrer wird bei der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige gebracht.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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