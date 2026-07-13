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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Einbruch in Vereinsgaststätte, Tresor entwendet.

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 11.07.2026, auf Sonntag, 12.07.2026, wurde die Vereinsgaststätte des Sportvereins VfR Umkirch im Franz-Heitzler Weg von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter drangen mit brachialer Gewalt in die Räumlichkeiten ein und entwendeten einen an der Wand hängenden Tresor. Der Polizeiposten March hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum Diebstahlschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. eintausend Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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