Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Kollision zwischen Motorradfahrer und Auto

Freiburg (ots)

Am Freitag, 09.07.2026, kam es gegen 16:30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem 63- jährigen Motorradfahrer und einem 38- jährigen VW- Fahrer auf der B500 an der Einmündung zum Parkplatz eines Drogeriemarktes. Der Motorradfahrer wurde durch die Kollision nach links abgewiesen und prallte auf ein geparktes Auto. Er wurde schwerverletzt durch den Rettungsdienst in eine Klinik transportiert. Der 38 - Jährige wurde ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

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