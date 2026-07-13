Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pressemitteilung des Landeskriminalamts Baden-Württemberg: Angebliche Online-Betrugshelfer entlarvt - betrügerische Internetseiten abgeschaltet

Freiburg (ots)

Sie nennen sich "Betrugsexperten", bieten "Onlinebetrugshilfe" an oder geben sich als Rechtsanwaltskanzlei für "Betrugs-Recht" aus.

Mit professionell gestalteten Internetseiten richten sich die Täter gezielt an Menschen, die bereits Opfer eines Onlinebetrugs geworden sind. Sie versprechen, verloren geglaubtes Geld zurückzuholen und verlangen dafür eine hohe Anzahlung.

Zu den versprochenen Rückzahlungen kommt es jedoch nie. International wird diese Betrugsmasche als "Recovery Scam" bezeichnet. Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Anzeige einer Geschädigten aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.

Die Staatsanwaltschaft Freiburg und die Kriminalpolizei Freiburg nahmen die Ermittlungen auf. In enger Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg konnten rund 50 ähnlich aufgebaute betrügerische Internetseiten identifiziert werden. Viele der Seiten verfügten über besonders vertrauenswürdig wirkende .de-Domains und vermittelten den Eindruck seriöser Beratungs- oder Rechtsdienstleistungen.

Im Zuge der Ermittlungen gelang es, die betrügerischen Webseiten bei einem ausländischen Anbieter abschalten zu lassen. Darüber hinaus wurden zahlreiche deutsche Festnetzrufnummern deaktiviert, über die die Täter ihre vermeintlichen Dienstleistungen angeboten hatten.

Wer bereits Opfer eines Onlinebetrugs geworden ist, hofft oft auf schnelle Hilfe. Genau diese Hoffnung machen sich Kriminelle zunutze. Mit vermeintlichen Hilfsangeboten versuchen sie, Geschädigte ein zweites Mal um ihr Geld zu bringen.

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg warnt deshalb eindringlich vor sogenannten Online-Betrugshelfern und gibt folgende Verhaltenstipps:

So schützen Sie sich

- Seien Sie besonders misstrauisch, wenn jemand Sie unaufgefordert kontaktiert

- Zahlen Sie niemals Geld, um angeblich verlorenes Geld zurückzubekommen

- Geben Sie keine persönlichen Daten heraus

- Brechen Sie den Kontakt ab, sobald Druck entsteht

- Sichern Sie Beweise, zum Beispiel durch Screenshots

- Informieren Sie sofort ihre Bank oder Zahlungsdienstleister

- Erstatten Sie Anzeige

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg bittet mögliche weitere Geschädigte, sich bei ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle zu melden und Strafanzeige zu erstatten.

Weitere Informationen zum Schutz vor Onlinebetrug und Cybercrime erhalten Sie auf den Internetseite www.polizei-beratung.de.

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