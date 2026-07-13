Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Schwerverletze Person aufgefunden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2026, wurde gegen 16:15 Uhr ein schwerverletzter 70-jähriger Mann im Gewann Bannschachen, zwischen Wutach und Rhein, aufgefunden. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Zeitgleich gingen mehrere Meldungen über Notruf ein, dass ein junger Mann mit blutigem T-Shirt gesehen wurde. Da ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine großangelegte Fahndung eingeleitet. Gegen 18 Uhr konnte ein 22-Jähriger mit blutigem T-Shirt in der Nähe des Landratsamtes vorläufig festgenommen werden. Der Tatablauf und die Hintergründe sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, weshalb über diese Meldung hinaus keine weiteren Angaben gemacht werden können. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die am Nachmittag einen etwa 70-jährigen Mann in Begleitung eines etwa 22-jährigen im Bereich Bannschachen wahrgenommen haben oder den Flüchtigen mit dem blutigen T-Shirt gesehen haben. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell