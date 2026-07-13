Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: L 112/ Gemarkung Glottertal: Motorradfahrer schwer verletzt mit Hubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Samstag, 11.07.2026, gegen 18:15 Uhr auf der Landstraße 112 zwischen Glottertal und Sankt Peter schwer verunglückt.

Der 18-jährige Mann sei mit seiner Maschine auf der L112 in Richtung Sankt Peter gefahren und aus noch nicht bekannten Gründen in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend sei der Motorradfahrer mit einer dort installierten Schutzplanke sowie einem Verkehrszeichen zusammengestoßen.

Der 18-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik geflogen werden.

Das Motorrad des Mannes, die Schutzplanke sowie das Verkehrszeichen wurden beschädigt. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag.

Wieso der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Zweirad verlor, sollen nun die weiteren Ermittlungen der Verkehrspolizei Freiburg ergeben.

ak

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