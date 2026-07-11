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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg: 67-jährige Frau vermißt - RÜCKNAHME der Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Die Vermisste meldete sich am Samstag, 11.07.2026, gegen 10 Uhr. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Öffentlichkeitsfahnung wird hiermit zurückgenommen. Die Medienschaffenden werden gebeten, die Bilder nicht weiter zu veröffentlichen

ce

Ursprungsmeldung:

POL-FR: Feldberg: 67-jährige Frau vermißt - Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg Seit Mittwoch, 08.07.2026, wird eine 67-jährige Frau aus dem Bereich Feldberg/Bärental vermisst.

Mögliche Hinwendungsorte wurden bislang ergebnislos überprüft. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

   - 67 Jahre alt
   - graue, schulterlange Haare
   - grauer Pullover mit Reißverschluss
   - knielange, hellgraue Hose
   - olivfarbene Stoffschuhe
   - kleine, blaue Umhängetasche
   - Brillenträgerin

Ein aktuelles Bild der Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/feldberg-schwarzwald-vermisstenfahndung/

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten rund um die Uhr entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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