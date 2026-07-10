Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Motorradfahrer verunfallt- Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2026, kam gegen 13:30 Uhr ein 66-jähriger Motorradfahrer, der auf der L148 in Richtung Wehr fuhr, aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Leitplanke. Er wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die L148 war während der Unfallaufnahme zum Teil voll gesperrt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen zum Hergang und zur Unfallursache aufgenommen.

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