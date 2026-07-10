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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Rheinfelden: Zwei Motorradfahrer kommen auf Landstraße zu Fall

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2026, gegen 05.40 Uhr, kamen zwei Motorradfahrer auf der Landstraße 139 zu Fall. Beide befuhren die Landstraße von Maulburg kommend in Richtung Adelhausen, als in einer Linkskurve ein 45-jähriger Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Das Motorrad wurde von der Schutzplanke abgewiesen und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Ein hinter dem 45-Jährigen fahrender 48-jähriger Motorradfahrer konnte wohl nicht mehr rechtzeitig reagieren und überfuhr das auf der Fahrbahn liegende Motorrad. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 48-Jährige sei nicht verletzt worden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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