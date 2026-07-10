Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Schaufenster beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2026, wurde dem Polizeiposten St. Blasien eine Sachbeschädigung an mehreren Schaufenstern in der Bernau-Menzenschwander- Straße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zu einer bislang unbekannten Zeit in den vergangenen drei Wochen insgesamt neun Schaufensterscheiben mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Dabei soll ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro entstanden sein. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

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