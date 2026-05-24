Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Mülltonnenbrand beschädigt Wohn- und Geschäftshaus - Polizei sucht Zeugen

Freren (ots)

In der Nacht zu Samstag, den 23.05.2026, kam es gegen 00:45 Uhr an der Goldstraße in Freren zu einem Brand im Bereich eines Wohn- und Geschäftshauses.

Auf bislang unbekannte Art- und Weise fingen mehrere Müll- und Papiertonnen, die sich in einem abgegitterten Bereich vor dem Gebäude befanden, Feuer. Durch den Brand wurde die Hausfassade beschädigt. Zudem zerbarst eine Fensterscheibe im ersten Obergeschoss, wodurch die dahinterliegende Wohnung verrauchte.

Ein 17-jähriger Zeuge wurde auf den Brand aufmerksam und verständigte die Einsatzkräfte. Wie es zum Brand kam ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die mutwillige in Brandsetzung kann derzeit weder ausgeschlossen noch bestätigt werden. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen

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