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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten: 34-jähriger Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwoch, 08. Juli, gegen 18 Uhr, stürzte im Bereich Bahnhofstraße in Kirchzarten ein 34-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Fahrrad und verletzte sich schwer. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Vorfall wurde erst im Nachgang der Polizei gemeldet. Bislang liegen zum Unfallhergang keine Informationen vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Freiburg (0761 882 3100) zu melden.

Hs/oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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