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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Rennradfahrer stürzt und verletzt sich

Freiburg (ots)

Am Donnerstagvormittag, 09.07.2026, gegen 10:40 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Fahrradfahrer die Dorfstraße von Löffingen kommend in Richtung Unadingen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen platzte aus bislang ungeklärter Ursache das Vorderrad, in der Folge stürzte der 65-Jährige in einer Linkskurve und verletzte sich hierbei. Der Fahrradfahrer wurde durch den Sturz schwer verletzt. Er wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am Rennrad beläuft sich auf ca. 500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme waren der Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA / Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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