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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: 23-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2026, gegen 15.44 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 3, an der Einmündung zur Kreisstraße 6322, zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Schliengen kommend in Richtung Efringen-Kirchen und wollte an der Einmündung zur Kreisstraße nach links nach Wintersweiler abbiegen. Beim Abbiegen übersah er wohl einen entgegenkommenden 23-jährigen Pkw-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw des 23-Jährigen mit einem Pkw, welcher an der Einmündung der Kreisstraße stand. Der 23-Jährige verstarb an der Unfallstelle. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 46-jährige Pkw-Fahrer, welcher an der Einmündung wartete, wurde nicht verletzt. Alle drei Pkws mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Der Streckenabschnitt war bis gegen 19.00 Uhr voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Polizei war auch eine Spezialfirma zur Fahrbahnreinigung im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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