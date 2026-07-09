Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Mit über zwei Promille unterwegs

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.07.2026 wurde gegen 15 Uhr ein auffällig fahrender VW zwischen Wutöschingen und Ofteringen gemeldet. Nach Zeugenaussagen sei es bereits mehrfach beinahe zu Unfällen gekommen. Eine Streife des Polizeipostens Wutöschingen konnte das Auto im Rahmen der Fahndung gegen 15:30 Uhr in Grimmelshofen antreffen. Während der Prüfung der Fahrtüchtigkeit konnte eine Alkoholbeeinflussung von über zwei Promille festgestellt werden. Der Autoschlüssel und der Führerschein wurden einbehalten und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der Polizeiposten Wutöschingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die Fahrweise des anthrazitfarbenen VWs geben können oder durch diesen behindert oder gefährdet wurden. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07746 9285 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07751 8316531 entgegen.

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