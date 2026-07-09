Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Unfall am Kreisverkehr - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 08.07.2026, kam es gegen 14 Uhr am Kreisverkehr in der Rheintalstraße zu einem Auffahrunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein Mercedes beim Ausfahren in Richtung Kadelburg an der Fußgängerüberquerungshilfe an, um Fußgänger passieren zu lassen. Eine, dem Mercedes nachfolgende, 73-jährige VW- Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Dabei wurden die beiden Insassen des Mercedes im Alter von 51 und 52 Jahren leicht verletzt. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Autos entstand Sachschaden von mindestens 12.000 Euro.

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