Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen-Unadingen: Vorfahrtsverletzung, Autofahrerin wird in Fahrzeug eingeklemmt

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 08.07.2026, gegen 07:40 Uhr befuhr eine 61-jährige Auto-Fahrerin die Fridolinstraße, von Unadingen kommend in Richtung Bachheim, und beabsichtigt in die Kiesstraße einzufahren. Nach den derzeitigen Erkenntnissen missachtete sie die Vorfahrt eines von der Kiesstraße kommenden Sattelzugs, welcher eine Kollision zwischen den Fahrzeugen nicht mehr verhindern konnte.

In der Folge schleifte er das Fahrzeug noch ca. 22 Meter weiter, bis die Fahrzeuge schließlich zum Stehen kamen. Aufgrund des Seitenaufpralls wurde die 61-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Zur weiteren ärztlichen Versorgung wurde sie durch den Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.

Der 56-jährige Fahrer des Sattelzugs wurde zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst ebenfalls in eine Klinik gebracht.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme waren die Freiwilligen Feuerwehren Löffingen und Bachheim sowie Rettungsdienst, Notärztin und Rettungshubschrauber im Einsatz.

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