Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Zwei Pkw kollidieren in der Austraße - Fahrer mutmaßlich unter Einfluss berauschender Mittel

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.07.2026, gegen 18.50 Uhr, kollidierte in der Austraße ein 24-jähriger Pkw-Fahrer mit dem Pkw einer entgegenkommenden 71-jährigen Frau. Beide Pkws wurden erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand. Aufgrund von Verdachtsmomenten wurde bei dem 24-Jährigen ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv verlief. In einem Krankenhaus folgt eine Blutentnahme. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde beschlagnahmt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt.

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