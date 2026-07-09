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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Zwei Pkw kollidieren in der Austraße - Fahrer mutmaßlich unter Einfluss berauschender Mittel

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.07.2026, gegen 18.50 Uhr, kollidierte in der Austraße ein 24-jähriger Pkw-Fahrer mit dem Pkw einer entgegenkommenden 71-jährigen Frau. Beide Pkws wurden erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand. Aufgrund von Verdachtsmomenten wurde bei dem 24-Jährigen ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv verlief. In einem Krankenhaus folgt eine Blutentnahme. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde beschlagnahmt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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