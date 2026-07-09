Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Körperliche Auseinandersetzung auf Weinfest - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereits am vergangenen Samstag, 04.07.2026, ereignete sich gegen 23:30 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Personen auf dem Freiburger Münsterplatz. Dabei wurden mehrere Personen teils schwer verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte sich ein Pärchen als Gäste des Freiburger Weinfest auf dem Münsterplatz aufgehalten. Aus noch nicht näher bekannten Gründen sei das Paar mit einem 70-jährigen Festbesucher in Streit geraten. In dessen Verlauf habe der Senior dem Mann mit einem Weinglas gegen den Kopf geschlagen. Die Partnerin des Geschädigten, habe versucht, schlichtend einzugreifen und wurde ebenfalls durch den 70-Jährigen mit einem Gegenstand, möglicherweise ebenfalls mit einem Glas oder einer Flasche, gegen den Kopf geschlagen. Im weiteren Verlauf der Rangelei seien die Beteiligten auf eine unbeteiligte Rollstuhlfahrerin gestürzt.

Bei dem Vorfall zogen sich alle vier Personen Schnittverletzungen zu und mussten medizinisch behandelt werden. Die 26 Jahre alte Partnerin des verletzten Mannes musste aufgrund der Schwere Ihrer Verletzungen in einer Freiburger Klinik versorgt werden.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat gegen den 70 Jahre alten Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und prüft auch, ob es zu strafbaren Handlungen von Seiten der übrigen Beteiligten gekommen war. Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

ak

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