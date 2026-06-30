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Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall beim Abbiegen

Jülich (ots)

Am gestrigen Montagmorgen (29.06.2026) kam es im Kreuzungsbereich B56 / L253 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kraftrad. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 07:45 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Übach-Palenberg mit seinem Pkw die B56 in Fahrtrichtung Düren. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er, nach links auf die L253 abzubiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem 67-jährigen Motorradfahrer aus Langerwehe, der die B56 in Richtung Aldenhoven befuhr und die Kreuzung geradeaus passieren wollte.

Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 67-Jährige und rutschte mit seinem Fahrzeug über die Fahrbahn. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 24-Jährige blieb unverletzt.

Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel im Kreuzungsbereich außer Betrieb. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 9000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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