Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbruch im Miesheimer Weg

Düren (ots)

In der Nacht zum Montag (29.06.2026) verschafften sich unbekannte Tatverdächtige widerrechtlich Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort entwendeten sie Bargeld und Ausweisdokumente. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 09:30 Uhr gelangten die Täter gewaltsam in die Wohnung des Geschädigten. Nach eigenen Angaben schliefen die Wohnungsinhaber in dieser Zeit im hinteren Teil der Wohnung. Die Wohnungstür war nach ihren Angaben zuvor zugezogen und verschlossen. Aus dem Flur entwendeten die Täter eine dreistellige Bargeldsumme sowie Ausweisdokumente und eine Versichertenkarte. Erst durch die offenstehende Wohnungstür und entsprechende Aufbruchspuren waren die Geschädigten am folgenden Morgen auf den Einbruch aufmerksam geworden und hatten die Polizei informiert. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

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