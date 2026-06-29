Polizei Düren

POL-DN: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss gestürzt

Niederzier (ots)

Am Sonntagnachmittag (28.06.2026) kam es im Kreuzungsbereich Köttenicher Straße / Nelly-Pütz-Straße zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers. Dieser stand unter dem Einfluss von Alkohol.

Gegen 17:00 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Niederzier die Köttenicher Straße in Fahrtrichtung Stammelner Straße mit seinem Fahrrad. Vor ihm fuhr zeitgleich ein unbeteiligter Pkw, der im Kreuzungsbereich die Geschwindigkeit verkehrsbedingt verlangsamte. Der 31-Jährige schätzte die Situation nach eigenen Angaben falsch ein, schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und verlor die Kontrolle über sein Fahrrad. In der Folge stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad kam es nicht. Der 31-Jährige setzte seine Fahrt zunächst fort und verständigte erst später von zuhause aus den Rettungsdienst, der ihn medizinisch erstversorgte. Die Polizei wurde von den Rettungskräften hinzugezogen.

Gegen 18:20 Uhr trafen Polizisten der Wache Jülich am Wohnort des Fahrradfahrers ein. Er schilderte den Unfallhergang und gab an, bereits vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben. Nach dem Unfall habe er zudem ein weiteres alkoholisches Getränk zu sich genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,62 Promille. Da der Mann einen sogenannten Nachtrunk angab, wurden ihm durch einen Arzt zwei Blutproben entnommen. Diese dienen dazu, die Blutalkoholkonzentration zum Unfallzeitpunkt möglichst genau bestimmen zu können. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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