Polizei Düren

POL-DN: Hoher Sachschaden nach Brand eines Wohnmobils

Inden (ots)

In der Nacht zum Samstag (27.06.2026) brannte "Am hohen Ufer" der Innenraum eines unter einem Carport geparkten Wohnmobils. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 02:40 Uhr wurden Beamte der Polizeiwache Düren nach Frenz entsandt, da ein Anwohner deutliche Klopfgeräusche vernommen hatte und davon ausgegangen war, dass jemand auf der Straße randalieren würde. Bei Eintreffen an der Örtlichkeit konnten die Beamten die Geräusche ebenfalls vernehmen und feststellen, dass diese aus einem geparkten Wohnmobil kamen. Beim Blick in das Fahrzeug stellten sie fest, dass ein Feuer im Inneren ausgebrochen war, durch welches die deutlich wahrnehmbaren Geräusche verursacht wurden. Personen befanden sich zu keiner Zeit im Inneren des Campers. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schließlich löschen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandes ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar und nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

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