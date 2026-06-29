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Polizei Düren

POL-DN: Zahnprothese nach Verkehrsunfall verloren - Polizei sucht Fahrradfahrer

Düren (ots)

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall beschäftigt derzeit das Verkehrskommissariat der Polizei Düren. Am Freitag (26.06.2026) kam es zwischen 19:30 Uhr und 20 Uhr auf der Karl-Arnold-Straße zu einer Kollision zwischen einem bislang unbekannten Fahrradfahrer und einem geparkten Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache gegen das Heck eines dort abgestellten Fahrzeugs. Dabei zog er sich vermutlich Verletzungen zu und verlor einen Teil seiner Zahnprothese am Unfallort.

Anschließend entfernte sich der Mann vom Unfallort, ohne den Unfall zu melden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht sowohl den bislang unbekannten Fahrradfahrer als auch Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zur Identität des Mannes machen können.

Hinweise nimmt die Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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