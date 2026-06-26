POL-DN: Rettungseinsatz am Badesee Echtz - Badebetrieb eingestellt
Düren (ots)
Am Badesee Echtz findet derzeit ein Rettungseinsatz statt. Aus diesem Grund wurde der Badebetrieb bis auf Weiteres eingestellt. Der See wird aktuell geräumt.
Wir bitten alle Besucherinnen und Besucher, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten und den Bereich zu verlassen. Zudem wird darum gebeten, den Einsatzort weiträumig zu meiden, damit die Rettungsmaßnahmen nicht beeinträchtigt werden.
Weitere Informationen können derzeit nicht mitgeteilt werden. Wir informieren, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.
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