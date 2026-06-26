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Polizei Düren

POL-DN: Rettungseinsatz am Badesee Echtz - Badebetrieb eingestellt

Düren (ots)

Am Badesee Echtz findet derzeit ein Rettungseinsatz statt. Aus diesem Grund wurde der Badebetrieb bis auf Weiteres eingestellt. Der See wird aktuell geräumt.

Wir bitten alle Besucherinnen und Besucher, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten und den Bereich zu verlassen. Zudem wird darum gebeten, den Einsatzort weiträumig zu meiden, damit die Rettungsmaßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

Weitere Informationen können derzeit nicht mitgeteilt werden. Wir informieren, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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