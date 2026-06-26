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Polizei Düren

POL-DN: Hoher Sachschaden nach Brand in Schuhgeschäft

Düüren (ots)

Beim Brand in einem Schuhgeschäft in der Wirtelstraße entstand am gestrigen Abend (25.06.2026) hoher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Auch eine über dem Geschäft liegende Wohnungen war kurzzeitig betroffen.

Gegen 19:00 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und gab an, dass es in den Geschäftsräumen eines Schuhgeschäftes in der Innenstadt brennen würde. Bei Eintreffen der unmittelbar entsandten Einsatzkräfte stellten diese tatsächlich eine starke Rauchentwicklung aus dem bereits geschlossenen Geschäft fest. Der Feuerwehr gelang es, schnell den Brand, der sich vermutlich in einer Zwischendecke zum ersten Obergeschoss entwickelt hatte, unter Kontrolle zu bringen. Die über dem Geschäft liegende Wohnung war deshalb zwischenzeitlich auch von den Maßnahmen der Feuerwehr betroffen, konnte aber nach Lüftung wieder für die Bewohner freigegeben werden. Auch aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Wirtelstraße im Umfeld des Brandortes während der Löscharbeiten komplett gesperrt werden. Am Geschäftsinventar entstand hoher Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden kann. Er liegt jedoch wahrscheinlich im sechsstelligen Bereich.

Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Die Feststellung der Brandursache ist nun Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Diese dauern zur Stunde an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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