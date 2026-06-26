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Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Motorraddiebstahl

Aldenhoven (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (25.06.2026, 03:50 Uhr) wurde in der Honigmannstraße ein Motorrad aus einer Grundstückseinfahrt entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei dem gestohlenen Kraftrad handelt es sich um eine schwarze Maschine, mit orangefarbenen Akzenten, des Herstellers "Kawasaki". Das Kennzeichen lautet DN-ZR 10. Videoaufzeichnungen ist zu entnehmen, dass eine unbekannte Person mit dunkler Kleidung das Motorrad um 03:50 Uhr in Richtung Von-Rump-Straße wegschob.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Honigmannstraße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Motorrads geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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