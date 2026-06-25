Polizei Düren

POL-DN: Zwei Teenager bei Verkehrsunfall leicht verletzt - beteiligter Pkw-Fahrer flüchtig

Aldenhoven (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Nachmittag (24.06.2026) auf der Landstraße (L136) in Aldenhoven erlitten zwei 14-Jährige leichte Verletzungen. Der Fahrer eines Pkw, der ebenfalls am Unfall beteiligt war, entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 16:30 Uhr befuhren die beiden Jugendlichen aus Alsdorf mit ihrem Fahrrad bzw. Elektroscooter den Fahrradweg der "Landstraße" aus Richtung Schleiden kommend in Richtung Aldenhoven. In Höhe der Einmündung Dürboslarer Straße kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit einem bevorrechtigten Pkw, der von dort aus kommend auf die Landstraße abbiegen wollte. Durch den Anstoß geriet der Jugendliche ins Straucheln und stieß mit seinem neben ihm fahrenden Begleiter zusammen, so dass beide letztlich zu Fall kamen und sich leichte Verletzungen zuzogen. Der Fahrer des Pkw habe nach dem Vorfall kurz angehalten und sich nach dem Wohlbefinden der beiden Teenager erkundigt. Als diese bestätigten, dass sie soweit in Ordnung seien, hätte der Fahrer des Pkw die Unfallstelle mit seinem Fahrzeug in Richtung Aldenhoven verlassen.

Bei dem Fahrzeug habe sich vermutlich um einen dunklen Kombi der Marke Ford gehandelt. Auf der Motorhaube hätten sich Kratzer befunden. Der Fahrer des Pkw wird als männlich, ca. 170cm groß, ungefähr 60 Jahre alt mit kurzen Haaren, Brille und weißem Vollbart beschrieben.

Beide Jugendliche wurden durch das Unfallgeschehen leicht verletzt. Eine der beiden musste nachträglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet den am Unfall beteiligten Pkw-Fahrer sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 zu melden.

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