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Polizei Düren

POL-DN: Kette vom Hals gerissen - Die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Mittwochabend (24.06.2026) kam es in der Nähe des Dürener Hauptbahnhofs zu einem Raub. Zwei unbekannte Täter rissen einem Mann die Kette vom Hals und flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 21:00 Uhr saß ein 19-jähriger Mann aus Stolberg auf einer Treppe am Nordeingang des Hauptbahnhofs. Nach Angaben des 19-Jährigen seien zwei Männer auf ihn zugekommen und verlangten sofort die Silberkette. Nachdem der junge Mann dies den Tätern verwehrte, riss ihm einer der beiden Männer eigenständig die Kette vom Hals. Im Anschluss bedrohten sie den 19-jährigen und ergriffen die Flucht in Richtung Langemarck-Park. Verletzt wurde der Stolberger nicht.

Beide Männer waren 175cm groß, von dünner Statur und trugen jeweils ein weißes T-Shirt. Einer der Männer hatte lockige dunkle Haare. Der zweite Mann hatte eine Mittelscheitel-Frisur und trug zusätzlich noch eine schwarz-graue Tasche bei sich.

Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421-949 0 an die Polizei Düren zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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