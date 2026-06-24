Polizei Düren

POL-DN: Vor dem WM-Spiel Deutschland gegen Ecuador: Polizei appelliert an verantwortungsvolles Feiern

Kreis Düren (ots)

Am Donnerstag (25.06.2026) trifft die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft auf Ecuador. Die Polizei Düren nimmt die Begegnung zum Anlass, an alle Fußballfans zu appellieren, mögliche Feierlichkeiten friedlich, rücksichtsvoll und verantwortungsbewusst zu gestalten.

Nach den vergangenen Spielen wurde auch im Kreis Düren vielerorts ausgelassen gefeiert. Die überwiegende Mehrheit der Fans verhielt sich dabei friedlich und sorgte für eine positive Stimmung. Gleichzeitig musste die Polizei jedoch mehrere Einsätze im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten bewältigen.

So kam es unter anderem zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zudem wurden Pyrotechnik und verbotene Böller gezündet. Dabei erlitt eine Frau ein Knalltrauma. Darüber hinaus ereigneten sich im Zusammenhang mit einem Autokorso zwei Verkehrsunfälle, bei denen mindestens drei Personen leicht verletzt wurden. In beiden Fällen entfernten sich die unfallverursachenden Fahrzeugführer vom Unfallort. Diese Vorfälle verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass bei aller Freude über sportliche Erfolge die Sicherheit anderer stets im Blick bleibt.

Die Polizei weist darauf hin, dass auch während möglicher Feierlichkeiten die Regeln des Straßenverkehrs uneingeschränkt gelten. Wer feiert, soll dies gerne tun, jedoch ohne andere zu gefährden. Die Erfahrungen der vergangenen Spiele haben gezeigt, dass insbesondere Verstöße im Straßenverkehr sowie insbesondere der unsachgemäße Umgang mit Pyrotechnik schnell zu gefährlichen Situationen führen können. Wo Menschen gefährdet, Verkehrsregeln missachtet oder Straftaten begangen werden, wird die Polizei konsequent einschreiten.

Gleichzeitig bittet die Polizei um Rücksichtnahme auf Anwohnerinnen und Anwohner. Während sich viele Menschen über sportliche Erfolge freuen, wünschen sich andere Ruhe oder sind nicht Teil der Feierlichkeiten. Deshalb sollte insbesondere in den Abend- und Nachtstunden darauf geachtet werden, unnötigen Lärm zu vermeiden und die Interessen aller zu berücksichtigen.

Die bisherigen Feierlichkeiten haben gezeigt, dass Begeisterung für den Fußball und verantwortungsvolles Verhalten kein Widerspruch sein müssen. Die Polizei setzt darauf, dass die große Mehrheit der Fans auch beim Spiel gegen Ecuador mit Augenmaß feiert und so dazu beiträgt, dass der Fußballabend für alle in guter Erinnerung bleibt.

Die Polizei Düren wünscht allen Fußballfans ein spannendes, faires und friedliches Spiel.

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