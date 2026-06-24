Polizei Düren

POL-DN: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall mit E-Scooter

Düren (ots)

Am Dienstag (24.06.2026) kam es gegen 17:20 Uhr auf dem Rurdammweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Zwei Radfahrer, im Alter von 41 und 42 Jahren aus Düren, befuhren die Straße "Am Stadtpark" und wollten nach links auf den Rurdammweg in Fahrtrichtung Aachener Straße abbiegen. Als sie die Kurve entlangfuhren, kam ihnen ein E-Scooter entgegen. Der E-Scooter wurde von einer 16-jährigen Dürenerin geführt. Auf dem Trittbrett befand sich zudem eine 14-jährige Dürenerin als Mitfahrerin, obwohl E-Scooter nur von einer Person genutzt werden dürfen. Die beiden Radfahrer bremsten ihre Fahrräder ab und kamen zum Stillstand. Die 16-Jährige konnte den E-Scooter jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem 42-jährigen Radfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzten sowohl der Radfahrer als auch die Fahrerin des E-Scooters zu Boden. Die 14-jährige Mitfahrerin blieb unverletzt. Der 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen und konnte vor Ort entlassen werden. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben von Zeugen soll der E-Scooter deutlich schneller als die zulässigen 20 km/h gefahren sein. Zur Überprüfung der tatsächlichen Höchstgeschwindigkeit wurde das Fahrzeug sichergestellt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

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