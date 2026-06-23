Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall in Kreisverkehr

Langerwehe (ots)

Am frühen Montagabend (22.06.2026) kam es im Kreisverkehr Hauptstraße / Knotstraße zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einer Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Gegen 18:20 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann aus Hürtgenwald mit seinem Lkw in den Kreisverkehr aus Richtung B264 kommend ein. Zur gleichen Zeit befuhr eine 26-jährige Fahrradfahrerin aus Düren den Kreisverkehr aus Richtung Hauptstraße kommend. Der Lkw-Fahrer bemerkte die Fahrradfahrerin nach eigenen Angaben zu spät und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 54-Jährige trug keine Verletzungen davon. Am Fahrrad der 22-Jährigen entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

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