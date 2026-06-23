PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall in Kreisverkehr

Langerwehe (ots)

Am frühen Montagabend (22.06.2026) kam es im Kreisverkehr Hauptstraße / Knotstraße zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einer Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Gegen 18:20 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann aus Hürtgenwald mit seinem Lkw in den Kreisverkehr aus Richtung B264 kommend ein. Zur gleichen Zeit befuhr eine 26-jährige Fahrradfahrerin aus Düren den Kreisverkehr aus Richtung Hauptstraße kommend. Der Lkw-Fahrer bemerkte die Fahrradfahrerin nach eigenen Angaben zu spät und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 54-Jährige trug keine Verletzungen davon. Am Fahrrad der 22-Jährigen entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 09:30

    POL-DN: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Eine Person schwer verletzt

    Merzenich (ots) - Am gestrigen Montagmorgen (22.06.2026) kam es im Einmündungsbereich B264 / Mühlenstraße zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Gegen 08:25 Uhr befuhr ein 69-jähriger Mann aus Hürtgenwald mit seinem Pkw die B264 aus Richtung Düren kommend in Richtung Golzheim. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er, nach links ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 12:05

    POL-DN: Unter Drogen Unfall verursacht

    Düren (ots) - Auf der Philippstraße kam es am Samstag (20.06.2026) zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Pkw und ein Lkw beteiligt waren. Der Lkw-Fahrer hatte Kokain konsumiert. Gegen 15:30 Uhr fuhr ein 19 Jahre alter Mann aus Kreuzau mit seinem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen der Philippstraße in Richtung Birkesdorf. Ein Lkw überholte ihn und scherte zu früh nach rechts ein, sodass der 19-jährige Pkw-Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren