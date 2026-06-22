Polizei Düren

POL-DN: Unter Drogen Unfall verursacht

Düren (ots)

Auf der Philippstraße kam es am Samstag (20.06.2026) zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Pkw und ein Lkw beteiligt waren. Der Lkw-Fahrer hatte Kokain konsumiert.

Gegen 15:30 Uhr fuhr ein 19 Jahre alter Mann aus Kreuzau mit seinem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen der Philippstraße in Richtung Birkesdorf. Ein Lkw überholte ihn und scherte zu früh nach rechts ein, sodass der 19-jährige Pkw-Fahrer ausweichen musste. Dabei kollidierte sein rechter Vorderreifen mit dem Bordstein.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Lkw nicht über eine gültige Haftpflichtversicherung verfügte. Zudem ergaben sich bei dem 39 Jahre alten Fahrer, der in Niederzier wohnhaft ist, Hinweise auf Drogenkonsum. Ein Vortest schlug positiv auf Kokain an.

In der Folge wurde dem 39-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde das Kennzeichen des Lkw entsiegelt und der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

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