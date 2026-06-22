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Polizei Düren

POL-DN: Große Resonanz bei Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagen

POL-DN: Große Resonanz bei Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagen
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Kreuzau (ots)

Die kostenlose Wiegeaktion der Polizei Düren für Wohnmobile und Wohnwagen stieß am Freitag (19.06.2026) auf großes Interesse. Bereits vor dem offiziellen Beginn um 15:00 Uhr hatten sich zahlreiche Camper im Gewerbegebiet Stockheim eingefunden, sodass die Aktion bereits um 14:45 Uhr gestartet wurde.

Bis zum Ende der Veranstaltung gegen 18:20 Uhr wurden insgesamt 64 Wohnmobile, Wohnwagen und Gespanne verwogen. Darüber hinaus nutzten viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, sich durch die Expertinnen und Experten des Verkehrsdienstes sowie der Verkehrsunfallprävention rund um die Themen Beladung, zulässiges Gesamtgewicht und sicheres Reisen beraten zu lassen.

Die hohe Teilnehmerzahl zeigt, dass das Thema Fahrzeuggewicht viele Camperinnen und Camper beschäftigt. Nicht selten wird das Gewicht von Gepäck, Fahrrädern, Gasflaschen oder gefüllten Wassertanks unterschätzt. Eine Überladung kann jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Fahrsicherheit haben und unter anderem den Bremsweg verlängern sowie das Fahrverhalten negativ beeinflussen.

Ein besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Euskirchen, die die Aktion unterstützten. Die hervorragende Zusammenarbeit trug maßgeblich zum reibungslosen Ablauf der Veranstaltung bei.

Die Sensibilisierung von Camperinnen und Campern für das Thema Fahrzeuggewicht ist auch über die Kreisgrenzen hinaus ein wichtiges Anliegen. So plant die Kreispolizeibehörde Euskirchen ebenfalls eine Wiegeaktion. Ein Termin steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei Düren wird auch künftig auf Präventionsangebote setzen, um Verkehrsteilnehmende frühzeitig für Risiken zu sensibilisieren und zu einer sicheren Fahrt beizutragen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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