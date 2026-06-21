Polizei Düren

POL-DN: Autokorso nach gewonnenem WM-Spiel

Düren (ots)

In der Nacht auf Sonntag kam es nach dem Ende des WM-Fußballspiels Deutschland gegen die Elfenbeinküste um 00:03 Uhr zur Bildung eines Autokorsos. So versammelten sich circa 400 Fahrzeuge und etwa 400 Schaulustige auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Düren und brachten den Verkehr zum Erliegen. Die Stimmung der Teilnehmer war bis zum Eintreffen der Polizei zunächst ausgelassen und enthemmt. Im weiteren Verlauf wurde durch Teilnehmer Pyrotechnik und Bengalos gezündet. Unbekannte Teilnehmer warfen zudem sogenannte "Polenböller" in die feiernde Menge und in Richtung der einschreitenden Polizei. Hierbei erlitt eine Teilnehmerin ein Knalltrauma. Die Polizei konnte den Autokorso schließlich auflösen. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

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