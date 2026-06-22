Polizei Düren

POL-DN: Fahrzeuge nach Verkehrsunfällen geflüchtet

Düren (ots)

Im Zusammenhang mit einem Autokorso nach dem Weltmeisterschaftsspiel kam es in der Nacht zum Sonntag (21.06.2026) zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen mindestens drei Personen leicht verletzt wurden. Die Fahrer der unfallverursachenden flüchteten in beiden Fällen unerkannt vom Unfallort.

In einem Fall kam es gegen 00:14 Uhr im Bereich der Kölnstraße in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Platz zu einem Rückstau durch Teilnehmer eines Autokorsos. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Motorrollers mit Beifahrer passierte nach Zeugenangaben die wartenden Fahrzeuge rechtsseitig. Die gefahrene Geschwindigkeit sei dabei nicht den Verkehrsumständen angepasst gewesen.

Im Verlauf der Kölnstraße kollidierte der Zweiradfahrer mit der leicht geöffneten Tür eines am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuges. Dadurch kamen er und sein Beifahrer zu Fall. Der Roller kollidierte mit einem weiteren im Rückstau wartenden Pkw.

Als sich Zeugen nach dem Gesundheitszustand der beiden Zweiradfahrer erkundigen wollten, ignorierten diese die Frage, hoben den Motorroller auf und fuhren mit diesem unerkannt in Fahrrichtung Kreisverkehr davon.

Nach Einschätzung der Zeugen wurde durch den Unfall mindestens eine der beiden Personen verletzt. An beiden betroffenen Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Der Fahrzeugführer des Zweirades wird als männlich, ca. 16-20 Jahre alt, schlank mit kurzen nach oben gestylten Haaren beschrieben. Er trug zur Unfallzeit ein schwarzes T-Shirt und schwarze Shorts jeweils mit weißem Palmenaufdruck. Sein Beifahrer wird ebenfalls als männlich, ca. 180 cm groß und schlank beschrieben. Er trug schwarze Shorts und ein Deutschlandtrikot.

Ebenfalls im örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit dem Autokorso wurde ein weiterer Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und ca. 2000 Euro Sachschaden auf der Polizeiwache Düren zur Anzeige gebracht.

Dieser soll sich gegen 00:07 Uhr im Kreisverkehr am Friedrich-Ebert-Platz ereignet haben. Hierbei wurde der Pkw eines 22-jährigen Mannes aus Düren beschädigt, als er beim Durchfahren des Kreisverkehrs verkehrsbedingt bremsen musste. Ein hinter ihm fahrender Pkw sei dann auf sein Fahrzeug aufgefahren.

Nachdem beide beteiligten Fahrzeugführer nach der Kollision kurz miteinander gesprochen hatten, entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Pkw von der Unfallstelle, ohne sich weiter um die entstandenen Schäden zu kümmern.

Im Rahmen der Unfallaufnahme gaben der Geschädigte und seine 24-jährige Beifahrerin an, durch die Kollision leicht verletzt worden zu sein. Zum flüchtigen Unfallverursacher konnte angegeben werden, dass es sich um einen weißen Pkw BMW Kombi mit dem Kennzeichenfragment MG-SC gehandelt habe. Das Fahrzeug sei mit vier Personen, darunter ein Kleinkind, besetzt gewesen.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Hergang der Unfälle oder beteiligten Personen und Fahrzeugen machen können, sich unter der Telefonnummer 02421-949 0 zu melden.

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