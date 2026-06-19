Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: KIA am Gimpelweg beschädigt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit von Dienstag, 16. Juni 17 Uhr und Donnerstag, 18. Juni, 18 Uhr ein geparkten KIA am Gimpelweg. Der Pkw wies Beschädigungen an der vorderen, linken Fahrzeugseite auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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