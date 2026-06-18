Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Citybike: Zwei Leichtverletzte

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Dunantweg zogen sich am Mittwoch, 17. Juni, ein 19-jähriger Pedelec-Fahrer und ein 81-jähriger Citybike-Fahrer leichte Verletzungen zu.

Der 19-Jährige befuhr gegen 14 Uhr mit seinem Pedelec einen Geh- und Radweg westlich der Ahse und beabsichtigte, den Dunantweg in Richtung Norden zu überqueren. Zeitgleich überquerte der 81-Jährige mit seinem Citybike die Brücke über die Ahse auf dem Dunantweg und beabsichtigte, nach links in Richtung Süden in den Geh- und Radweg einzubiegen, aus dem der 19-Jährige zuvor gekommen war.

Dabei kam es zum Zusammenstoß. Durch die Kollision verletzten sich beide Personen leicht.

Der 19-Jährige benötigte vor Ort keine weitere ärztliche Behandlung. Der 81-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (rv)

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